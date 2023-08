Kahit walang lunas ang mga sakit: Kris malaki pasasalamat sa mga taong nagmamahal sa kanya

Sa kabila ng pagkakaroon ni Kris Aquino ng autoimmune disorders na ayon mismo sa kanya ay, “NO CURE, but life threatening damage on the patient’s organs can be prevented or managed if diagnosed early and/or given the proper treatment,” still, malaki pa rin ang pasasalamat ng tinaguriang Queen of All Media sa mga taong nagmamahal, nagmamalasakit, at nagdarasal para sa kanya.

Siyempre kasama sa mga pinasalamatan ni Kris ang ‘love’ niyang si Marc Leviste, pati ang anak nito na si C2, pero marami rin sa binigyang ‘tribute’ ng dating actress-TV host ang mga nagmamasakit sa kanya sa Amerika.

Isa sa mga pinasalamatan niya ay si Mary Ann Opeña na matagal-tagal na rin niyang kaibigan.

Nakausap namin si Tita Mary Ann at na-touch ito sa gesture na ‘yon ni Kris.

“Talaga namang mabait si Kris. Lahat ng mga bagay, naa-appreciate niya. Pati ‘yung pagluluto at pagdadala ko lang sa kanya ng mga pagkain, very thankful siya. Kaya kapag naglambing siya ng food na gusto niya, niluluto ko talaga at dinadala sa kanya.

“Nakaka-touch naman ‘yung nagpasalamat pa siya sa social media,” sey ni Tita Mary Ann.

Isinama rin ni Kris sa post niya ang tinawag niya na, “Our adoptive QC Family,” at binanggit nga niya ang pangalang Ate Vina.

Ang tinutukoy niya sa post na ‘yon ay si Vina Verastigue na naging malapit sa kanya nang mag-stay siya sa California para sa kanyang pagpapagamot.

Sey ni Ate Vina nang tanungin ko tungkol sa post ni Kris, “I’m so grateful and happy!”

Actually, ikinukuwento naman ng mga taong kakilala namin sa Amerika at malapit kay Kris na hindi lang siya ang marunong mag-appreciate sa mga bagay na nagagawa nila, pati raw sina Josh at Bimby ay nagpapakita ng kanilang appreciation sa mga taong nakakasama nila sa bansang ‘yon.

“Malambing sina Josh at Bimby sa mga taong nakakasama nila rito sa Amerika,” tsika ng isang taong madalas naming makitang kasa-kasama ng mga anak ni Kris.

Bongga! (Jun Lalin)