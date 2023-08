Jordan Clarkson umangat pa ang lebel ng laro – Chot Reyes

NAKIKITA ni coach Chot Reyes ang level-up na Jordan Clarkson pagdating ng 2023 FIBA World Cup sa Aug. 25-Sept. 10.

Mas maangas na laro ang ipapakita ng Utah Jazz star kumpara sa FIBA Asia Qualifiers noong nakaraang taon.

Isang dahilan ay mas mahaba ang ensayo ni Clarkson kasama ng team ngayon. Noong isang taon, nakalimang ensayo lang ang Fil-Am bago hinarap ng Nationals ang Lebanon.

Full force ang Gilas sa unang araw ng final phase ng training nitong Miyerkoles, nagpakita sina JC at Kai Sotto.

“I’m sure the Jordan Clarkson we had in the windows is not the same,” ani Reyes sa The Game ng One Sports. “We are going to get a much improved Jordan Clarkson this time, just having more practices with us.”

Nasa closed-door practice din sa PhilSports Arena sa Pasig sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, CJ Perez, Chris Newsome, Calvin Oftana, RR Pogoy, Dwight Ramos, Ray-Ray Parks, Rhenz Abando, AJ Edu, Kiefer at Thirdy Ravena.

Tanging absent si Scottie Thompson (fractured hand).

(Vladi Eduarte)