Jake hindi sabik sa lambing, romansa ng babae

Ang daming nanghihinayang kay Jake Ejercito. Eh kasi nga, ang guwapo, matalino, makisig, pero walang dyowa.

Pero ayon kay Jake, wala pa raw siyang balak pumasok sa isang relasyon, dahil priority niya ang anak na si Ellie at ang kanyang career.

“With work pa lang and being a father, medyo mahirap na to manage my time lately. I am still trying to get used to it,” sabi ni Jake, na kapipirma lang ng kontrata sa ABS-CBN.

“Of course, being a dad is a full-time job but luckily, given our set-up, I have a great co-parent with Andi (Eigenmann). So kahit paano, nahahati ‘yung pagiging parent,” sabi niya.

Pero, hindi ba niya hinahanap ang romansa, lambing ng isang babae?

“Kung naghahanap ba ako? As of now, no! My priority is my daughter and my work,” sagot niya.

Malaki raw ang ambag ni Ellie sa kanya bilang isang aktor.

“Ellie quite naturally is my number one inspiration. Everything is for her. I am doing this for her,” pagbabahagi niya. (Dondon Sermino)