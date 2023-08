Go nangibabaw sa 2025 senatorial survey ng OCTA 

Isa sa mga nanguna sa senatorial survey na isinagawa ng OCTA Research noong Hulyo si Sen. Christopher Lawrence “Bong” Go na posibleng kandidato para sa midterm elections sa 2025.

Sa survey ng Tugon ng Masa na isinagawa mula Hulyo 22 hanggang 26, nakakuha si Sen. Bong Go ng 55 porsiyento na preference. Maliban kay Go, nanguna rin sina Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party-list (ACT-CIS) Rep. Erwin Tulfo na may 73 porsiyentong preference at dating senador Vicente “Tito” Sotto na may 49 porsiyento.

Kaugnay nito, nagpasalamat si Sen. Bong” Go sa patuloy na tiwala sa kanya makaraang bigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa taong bayan.

Ayon kay Go ang OCTA 2025 senatorial survey ay nagbibigay ng patuloy na tiwala sa isang simpleng probinsyanong katulad niya na binigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo.

Sinabi pa nito na nakakawala ng pagod ang inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga adhikain na makatulong sa mga mahihirap at pinakanangangailangan.

Idinagdag pa ni Go na patuloy itong magseserbisyo mula pa noon hanggang ngayon dahil bisyo ko na ang magserbisyo sa tao.

Ayon pa kay Sen. Go sa abot ng kanyang makakaya, patuloy umano siyang magsusulong ng mga panukalang batas at susuporta sa mga programa ng gobyerno, lalo na yung nakakatulong sa mga mahihirap nating kababayan, yung mga hopeless at helpless, mga walang malalapitan kundi ang gobyerno.

Sa muli, salamat sa inyong patuloy na suporta sa akin. Nagbibigay ito sa akin ng dagdag na lakas upang mas mapabuti ko pa ang aking pagseserbisyo sa inyo dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos dagdag ni Go.