Elasto Painters paaamuin 6-foot-11 Taiwanese-American sa Jones Cup opener

TAIPEI, Taiwan – PAKAY ng Rain or Shine ang mainit na simula sa Jones Cup sa pakikipagtipan sa host Chinese Taipei Team A na pangungunahan ng 6-foot-11 American-Taiwanese na si William Artino, Sabado, Agosto 12.

Bakbakan sa alas-7:30 ng gabi, target ng Painters ang unang panalo sa torneo.

Kailangang malimitahan ng Elasto Painters si Artino maging ang mga beteranong sina Liu Cheng at Ying-Chun Chen sa unang asignatura.

Nag-ensayo agad ang Rain or Shine, pinamumunuan nina Alternate Governor Edison Oribiana at Redmond Yu, sa Taipei Heping Gymnasium pagdating ng koponan sa Taipei nitong Biyernes, Agosto. 11.

“It’s always good to start it with a win especially against the home team. We know the odds are stacked against us but we just have to believe that we can win. If we have a good start we usually have a good ending,” sey ni ROS deputy Caloy Garcia, namuno sa ensayo ng team.

Kakamada sa ROS ang mga import na sina Ange Kouame at Nick Evans, katuwang ang batang core nina Rey Nambatac, Shaun Ildefonso, Anton Asistio, Santi Santillan at Andrei Caracut.

(Abante Sports)