Ecuador isinailalim sa state of calamity

Idineklara ni Ecuador President Guillermo Lasso ang dalawang buwan na state of calamity sa kanilang bansa kasunod ng pagkakapaslang sa presidential candidate na si Fernando Villavicencio noong Miyerkoles nang gabi.

Sa isang post sa social media, hiniling din ni Lasso ang tulong ng Federal Bureau of Investigation (FBI) na imbestigahan ang krimen na agad ding tinanggap ng ahensiya.

Katatapos lang dumalo ni Villavicencio sa isang campaign rally sa Quilto nang pagbabarilin ito.

Bago ang pagkakapaslang sa dating journalist, nakatanggap umano ito ng mga death threat mula sa Los Choneros na isa sa makapangyarihang drug gang sa Ecuador.

“They told me to wear a bulletproof vest. I don’t need it. Let the hitmen come! They may bend me but they will never break me,” ani pa nito sa isang rally sa Chone na teritoryo ng nasabing gang.