EABL Philippine Youth League Invitational dribol sa Setyembre

AARANGKADA ang East Asia Basketball League (EABL) Philippine Youth Basketball League 23-and-Under Open Invitational Conference sa darating na Setyembre 2 sa covered court ng Brgy. Jesus Dela Pena Gym sa Marikina City.

Inorganisa ng EABL na pinamumunuan nina Dr. Norman Afable, Founder and Sports CEO, at Dr. Joseph Ross Jocson, Chairman-Batang Maynila, ang bagong liga ay isang inter-town at school-based league. Kasama nila sa Executive Committee sina Ricky Magallanes, US Based Coach; FIBA International Referee Roger Basillio bilang league Commissioner, FIBA Referee at Commissioner Reynaldi Manalac, Thailand Based Coach at Commissioner Jojo Castillo, AFP Philippines Coach at Commissioner Sonny Manucat, FIBA International Head Technical at Commissiner Lito Macaspac at Bishop Ceasar Pacis, Missionary Pastor and Spiritual Leader.

“Binuo namin ito, tulong-tulong kami sa Executive Committee upang mabigyan ng karagdagang avenue ang ating mga kabataan na maipamalas ang kanilang kahusayan at mabigyan ng pagkakataon para maituloy ang kanilang mga pangarap. Ika na, ‘everyone deserves a second chance’. Mula rito, maaaring maging kinatawan sila ng bansa sa East- Asia Pacific Region league,” pahayag ni Afable.

“May mga kaibigan tayo sa iba’t ibang bansa na nagpahayag ng kanilang hangarin na makasali sa liga, gayundin ang makahanap ng mga players na puwedeng maglaro sa kanilang mga liga. Kaya malaking oportunidad ito para sa ating manlalarong Pinoy,” ayon pa kay Afable.

Tampok ang mga koponang Taytay Smile City, SMASH Navotas, Sta. Rosa Asiatech Jaguars, Makati Selection, RPBY EastDental Clinic Marikina, Fantastic San Pablo City at MAPUA Cardinal.

Nakataya ang premyong P50,000 para sa kampeon.

(Abante Sports)