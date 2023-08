Drag queen pumalag: Pura Luka Vega dineklarang ‘persona non grata’ sa Maynila

‘Walang lusot, walang kawala’, ‘yan na ang ‘hatol’ ng mga netizen sa drag queen performer na si Pura Luka Vega sa ibinabang desisyon ng City Council ng Manila City sa pagdedeklara sa kanya bilang ‘persona non grata’ sa nasabing siyudad.

Matapos ngang bumalandra sa lahat ng social media platforms at news portals ang balitang ipinagbabawal na si Pura Luka Vega na tumuntong ng Maynila, umulan ng samot-saring reaksyon mula sa madla na umaayon sa desisyon ng City Council ng Manila City.

Sa Twitter kung saan naibalandra ang balita, hindi kinampihan ng sinuman si PLV at bagkus nag-‘belat’ pa ang mga ito at sinabi sa comment na, “Buti nga,” “Belat.”

Iminungkahi pa ni @jhaharomi na sumunod din ang ibang mga siyudad sa deklarasyon ng Manila City.

Aniya, “Deserved! I hope other cities shall follow.”

Sabi naman ni @MaetlaMaysayson, “Dasurv! Dapat buong bansa na!”

Sa parehong balita na sumabit sa kanyang Facebook page, mas lalong pinanggigilan si PLV at binakbakan ng todo ng mga netizen.

Gaya sa Twitter, mga pagsang-ayon ang mababasang komento ng mga galit sa artist.

Sey ni @DjhoCamponesOrial, “Good decision!!! More to come!!! Thank you GOD!”

Pumapalakpak pa ang ilan sa kanilang mga reaksyon at may nagsabi pang gitgitin si PLV para umalis ito ng Pilipinas.

Kung matatandaan, ginulantang ni PLV ang sambayan sa pag-i-impersonate nito sa Black Nazarene ng Quiapo. Nasa isang bar ito habang tinugtog ang remix song ng ‘Ama Namin’. Makikita sa viral video na ginamit sa performance ang nasabing impersonation at sinasabayan ng mga kabataan na parang isang normal na kanta ang pinakasagradong dasal ng Catholic church.

Samantala, pumalag na si Pura Luka Vega matapos madagdagan ang mga lugar na nagdeklara sa kanya bilang ‘persona non grata’.

Ngayong Huwebes (August 10), dumepensa ang drag queen sa kanyang ‘Ama Namin’ performance at iginiit na isang art ang ‘drag’.

“Tell me EXACTLY what I did wrong. I’m open for a dialogue and yet cities have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance,” sabi niya sa Twitter post.

“Drag is art. You judge me yet you don’t even know me,” dagdag pa niya. (Rey Pumaloy)