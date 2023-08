Digong, Panelo, Gadon, Sotto present sa burol: Liza humingi ng paumanhin sa pumanaw na ama

Dagsa ang mga tao sa ikalawang araw ng burol ni former DILG Undersecretary Martin Dino, ang tatay ni former FDCP Chairman Liza Dino.

Kasama ni Liza si Ice Seguerra sa pag-aasikaso sa mga bisita.

Sa maiksing chikahan namin ni Liza, ramdam namin ang pighati sa kanyang puso. Na-guilty nga ako na habang nag-uusap kami ay paulit-ulit siyang lumuha.

Siyempre, mami-miss nang husto ni Liza ang kanyang ama.

“Ang presence niya sa lahat ng mga important milestone sa buhay ko. Sobrang busy niya. But he will never miss a special moment na nangyayari sa akin. Talagang ida-drop niya lahat para sa akin,” sabi ni Liza.

“Puwede kaming hindi mag-usap ng 6 months, pero kapag sinabi ko sa kanya na, ‘Pa may ganito akong event,’ nandun agad siya.

“Dati ang dami kong hinanakit sa kanya. Siyempre, bilang anak, I want that time sa kanya.

“At ngayon ko lang nari-realize na ganun pala ang impact na nagawa niya sa mga tao, kasi talagang grassroots level, masa talaga, na ang mga problemang tina-tackle niya sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao.

“Sobrang nakaka-feel ako ng guilt, kasi minsan pinag-aawayan namin `yon. Minsan hindi ko siya kakausapin, kasi meron akong message na hindi niya nirereplyan.

“Pero grabe, nakita n’yo naman ngayon, sa mga bulaklak, sobra ang mga taong nagmamahal sa kanya,” pahayag pa niya.

Ano ba ang mga huling mensahe sa kanya ng kanyang ama?

“Last few hours niya, nasabi ko sa kanya lahat, kaya siguro I’m better now, nakakatawa ako ngayon.

“Kasi, marami akong hinanakit sa kanya noon. And noong nagkasakit siya, marami akong tanong, pero hindi ko masabi, kasi ayokong makabigat sa kanya.

“Darating ka talaga sa point na you have to embrace your present, you have to love kung ano ang binigay sa iyo.

“And I did. Talagang ni-let go ko lahat.

“Gusto kong magpasalamat sa kanya. Gusto kong mag-sorry kasi ang daming pagkakataon na siguro, sana mas naintindihan namin ang isa’t isa. Mas mahaba pa sana ang pagsasama namin.

“So, I asked for forgiveness. Kasi, ang dami pa naming puwedeng gawin together.

“At ngayon, naa-appreciate ko lahat-lahat ang mga bagay na hindi ko naiintindihan dati. Nagkaroon siya ng clarity.

“Nakapagpaalam ako ng matiwasay sa kanya.

“We were able to say everything. At pinaramdam niya sa amin na okey na. Siguro he was worried about us, kung ano ang mangyayari sa amin.

“Noong sinabi ko sa kanya na okey na kami, binigyan mo kami ng magandang legacy, parang doon na tumigil ang puso niya,” madamdaming pahayag ni Liza.

Anyway, sa second day ng burol ng ama ni Liza ay dumating sina former President Rodrigo Duterte, Atty. Salvador Panelo, Presidential Adviser on Poverty Alleviation Larry Gadon, Quezon City Vice Mayor Gian Sotto, at mga barangay officials mula sa iba’t ibang lugar.

Mula sa Abante, ang taos puso naming pakikiramay sa pamilya Dino.