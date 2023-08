David ‘di nagpaalam kay Jak sa ‘romansa’ nila ni Barbie

Inaabangan na ng BarDa fans nina David Licauco at Barbie Forteza ang teleseryeng ‘Maging Sino Ka Man’ ng favorite love team nila.

Kakaibang David at Barbie raw kasi ang mapapanood dito.

Nang makapanayam namin si David sa Estancia Mall branch ng Bluewater Day Spa, sinabi niyang 8 out of 10 ang kanyang ang rating sa kanyang mga action scene sa serye dahil hindi siya nahirapan at athletic naman daw siya.

Kung matatandaan, dating varsity player si David kaya maliksi talaga siya.

Nang usisahin naman namin siya tungkol sa eksena nila ni Barbie sa ‘Maging Sino Ka Man’, inamin ng binata na hindi siya nagpapaalam sa boyfriend nito na si Jak Roberto kapag may kukuhanan silang romantic scenes ng kanyang ka-love team.

Sey ni David, smart at maiintindihan naman daw ng ni Jak na trabaho lang ang ginagawa nila at malaki ang tiwala nito kay Barbie.

‘Kaloka rin naman kasi na kapag may eksenang sweet sina David at Barbie ay magpapaalam pa ang una kay Jak, ‘noh?! Over na ‘yon!

Paano matutuloy ang eksena nila ni Barbie kung hindi makontak ni David si Jak? Hahaha!

Samantala, natuwa ang entertainment press, bloggers, vloggers kay David habang iniinterbyu namin siya. Naging generous kasi ang Pambansang Ginoo sa interview at siya pa ang nag-request sa kanyang team na bigyan pa siya ng limang minuto para mas mahaba pa ang tsikahan niya sa mga nag-iinterbyu sa kanya.

Kumpara naman sa ibang mga artista na parang nagmamadali kapag iniinterbyu, mapupuri mo talaga si David, ha!

Bonggels!