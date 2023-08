Batang Fil-Korean naiwan sa haybol, dinukot

Dahil sa mabilis na aksiyon at makabagong teknolohiya ng pulisya, nasagip agad ang isang walong taong-gulang na batang Filipina-South Korean na dinukot at isiniksik sa loob ng maleta sa Mandaue City, Cebu noong Huwebes.

Naaresto ng Mandaue City police ang suspek na si Godiflor Rama, 32, tubong Bukidnon at caretaker ng apartment sa Jayme St., Barangay Bakilid, Mandaue City kung saan nakatira ang pamilya ng biktima.

Ayon kay Police Brigadier General Anthony Aberin, isinagawa ng suspek ang pagdukot sa bata nang matiyepuhan niya itong nag-iisa sa kanilang bandang alas-12:00 nang tanghali.

Siniksik umano ng suspek ang bata sa isang maleta, inilabas sa bahay at dinala sa isang safehouse sa nasabi ring barangay.

Samantala, naipagbigay-alam lang ng pamilya ng biktima sa Mandaue City Police Station ang pangyayari bandang alas-singko na nang hapon.

Sa tulong ng makabagong teknolohiya at malalimang imbestigasyon, matagumpay na natunton ang kinaroroonan ng biktima na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek bandang alas-otso nang gabi.

Samantala, pinuri ni Aberin ang mabilis na aksiyon ng kanyang mga tauhan at ligtas na nasagip ang biktima.

“Three hours after the incident came to the knowledge of the operatives, an intricate rescue police operation was immediately conducted paving the way to the successful rescue of the victim and the arrest of the suspect,” pahayag ni Aberin.

“I would like to recognize the very swift action of the able, active and allied police operatives of PRO 7 who participated in the rescue operation of the minor kidnap victim and the arrest of the kidnapper. Congratulations to all of you, the PNP is very proud of you!” dagdag pa nito. (Edwin Balasa)