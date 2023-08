Baby Bean ni Angelica, muntik umiyak kay Maris

Finally, nagkita na sina Maris Racal at ang anak ni Angelica Panganiban na si Baby Bean.

Ibinalita at ipinakita ito mismo ni Maris sa Instagram ang pagdalaw niya sa mag-ina.

Buhay na buhay ang energy ni Maris sa mga larawang pinoste ni Maris sa IG kung saan nilalaro niya ang bata.

Ibinahagi rin ni Maris ang steak na inihanda para sa kanya ni Angelica.

“Ay finally na-meet na rin kita, bean!!! Huhuhu napaka gandang mag-ina. Thank you ate @iamangelicap for the lunch and the well made steak.”

Kaya lang mukhang ‘naimbiyerna’ si Baby Bean kay Maris, na makikita sa itsura ng bata.

Pinag-TikTok kasi ni Maris si Baby Bean.

Mapapanood na hindi tila hindi nagustuhan ni Baby Bean na inaangat ni Maris ang kanyang mga kamay, kaya napasimangot ito. Buti na lang saglit lang ang TikTok video at napigilan ang napipintong pag-iyak ng bata.

Tugon ni Angelica sa post ni Maris, “Reyna ng baklas.”

Marami naman ang naaliw sa post na ‘yon.

Samantala, matatandaang nag-prisinta si Angelica na alagaan ni Maris ang kanyang anak, nang makita nito ang IG post ng huli na karga-karga ang isang sanggol sa loob ng eroplano.

Tinulungan kasi ni Maris ang isang inang pasahero sa eroplano na mag-alaga ng anak. (Rey Pumaloy)