Agri usec kinakamada 500K toneladang imported rice

Mayroon ng ginagawang pakikipag-usap ang gobyerno sa Vietnam at India para mag-angkat ng bigas na inaasahang magpapababa sa presyo ng nasabing produkto sa bansa.

Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office (PCO) kasunod ng report ni Department of Agriculture (DA) Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nagbigay ng mas mababang price quotation ang Vietnam na $30-40 kada metriko tonelada, mas mababa sa naunang natalakay sa pulong sa Malacañang.

Ayon kay Panganiban, bentahe ang mababang price quotation para sa planong aangkating 300,000 hanggang 500,000 metriko tonelada upang madagdagan ang rice inventory sa bansa.

Sa ganitong paraan aniya ay bababa ang presyo ng bigas sa bansa.

Sinabi ni Panganiban na kinakausap na rin ng gobyerno ang India upang payagang makapag-import ng bigas sa kabila ng ipinatupad na ban para mag-export ng basmati rice.

“This will help lower the prices of rice as it will further beef up our national inventory which, even without importation, is expected to last for 52 to 57 days by end of 2023,” ani Panganiban.

Nauna rito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa sa kabila ng matinding pinsala sa agrikultura na iniwan ng super typhoon Egay sa Northern Luzon pati na ang inaasahang epekto ng El Niño phenomenon sa pananim ng mga magsasaka. (Aileen Taliping/Prince Golez)