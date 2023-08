6 PUP student swak sa Psychometrician board exam

Tatak PUPian! ‘Yan ang mga produkto ng Polytechnic University of the Philippines – Sta. Mesa na kamakailan lang ay lumapag sa listahan ng mga topnotcher para sa August 2023 Psychometrician Licensure Examination.

Anim ang nakapasok kabilang sina Zandra Aliah Gacutan Guzman (Top 3), Sophia Anne Michal Panes (Top 7), Lourdes Algen Tablate Guimong, Regina Marie Balansag Lazo, Desiree Mae Nolasco Lobigas at Angela Magante Mejias (Top 9).

Samantala, nakakuha naman ang PUP ng overall performance rate na 56.25%.

“Kudos to our top achievers! Your dedication and hard work have truly paid off.

#MulaSayoParaSaBayan!” pagbati ng PUP sa kanilang official Facebook page. (Moises Caleon)