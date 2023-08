Wesley So namemeligrong masibak sa Azerbaijan chess

NALAGAY sa alanganing posisyon si Super Grandmaster Wesley So matapos matalo kay GM Alexey Vasilyevich Sarana ng Serbia sa unang laro ng kanilang two-game standard ng Chess World Cup knockout 2023 na nilalaro sa Baku, Azerbaijan.

Kailangan ni 29-year-old So na manalo ngayong araw sa pangalawang laban nila ng Serbian woodpusher upang makahirit ng two-game rapid tiebreak.

Maging si reigning world No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway ay nanganganib din na sumampa sa susunod na round dahil natalo siya kay GM Vincent Keymer ng Germany.

Tulad ni Cavite-born So, kailangan manalo ni former world champion Carlsen sa second match nito kay Keymer.

Sasabak ang top three finishers sa Candidate Tournament sa 2024 para malaman kung sino ang magiging challenger sa susunod na World Championship. (Elech Dawa)