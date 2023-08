Trinity ring iniregalo ni Kris Aquino kay Mark Leviste

Hindi rin nakatiis ang tinaguriang Queen of All Media na si Kris Aquino at inilantad sa publiko na niregaluhan niya ng trinity ring ang ex-boyfriend na si Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Sabi ng nanay nina Josh at Bimby, simbolo raw ito ng kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan sakaling magtuloy-tuloy o magkahiwalay man sila ng landas ng politiko.

Nagsalita si Kris dito nang may magtanong na isang tagahanga sa kanyang Kris Aquino World account kung ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay ng singsing na nakita niyang suot ni Leviste sa Instagram account nito.

“Marc and I both know we still have a lot of work to do as far as communication and not misinterpreting each other’s words—the important thing is that we both know our kids come first.

The reason I gave him the ring was first of all, we were very much together then BUT whether we can make the journey together reach the finish line: the love, friendship, and the fidelity (meaning loyalty and commitment) to honor and respect what was and what is shall remain SOLID,” paliwanag pa ng actress-host.

Aminado si Kris na iniiwasan niyang pag-usapan ang hinaharap dahil sa kanyang limang autoimmune condition kaya pinagpapasalamat niya sa Diyos ang biyaya ng buhay araw-araw sa piling nina Josh at Bimby na tinatawag niyang ‘My Giants.”

Dagdag niya, kahit humantong sa hiwalayan ang relasyon nila kay Leviste, tinuturing pa rin daw niya na ‘blessed’ pa rin siya dahil napanatili naman niya ang maayos at magandang relasyon niya sa mga anak nito lalo ang bunsong si C2 na kasama niya sa US.