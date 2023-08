Tanggal face mask ubra na sa mga simbahan

Ipinauubaya na ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula sa mga mananampalataya kung nais pa nilang gumamit ng face mask sa pagsisimba at pakikinig ng misa.

Sa Circular 2023-61 na nilagdaan ng Arsobispo, sinasaad dito na nasa pagpapasya na ng mga pari at mananampalaya ang paggamit ng face mask tuwing dadalo sa Eucharistic celebration.

“In liturgical celebrations done outside the parish church (e.g., anointing of the sick and confession during home/sick visitation), the priest must keenly observe and properly discern when to observe safety measures for the sake of others and oneself,” ayon sa circular.

Samantala, hinikayat naman ng cardinal ang mga pari na maglagay ng mga alcohol dispenser sa kanilang mga parokya bilang bahagi pa rin ng pag-iingat laban sa mikrobyong posibleng magdulot ng sakit.

“Let us continue to make available the alcohol dispensers in our parish churches and venues of celebrations, transactions, meetings, and activities,” dagdag nito.