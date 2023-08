‘Talong’ ni Inigo Pascual pinagpiyestahan sa TikTok

Isa pang panalong-panalo sa TikTok ay si Inigo Pascual, ha!

Eh kasi naman, masisira ang imahinasyon ng mga faney na nagpapantasya sa kanya, na mawawala sila sa sarili, dahil nga sa inihain ni Inigo.

“Addicted to this dance and song,” chika ni Inigo, na ang tinutukoy ay ang Gab Campos choreography.

Sa sayaw kasi, parang pinaghalo ang traditional na pagsayaw at ang kaldag na usong-uso ngayon, ha!

At sa loob ng isang araw ay halos 2M na ang views ng content na `yon.

Ang nagpanalo kasi, bukod sa husay naman talaga niyang magsayaw, at sa ganda rin ng kanta, ay ang…

“Hindi ko nakuha ang steps. Pero nakuha ko ang goal.”

“Para akong tinutuklaw. Hahahaha!”

“Diretso ako sa comment section. Nahulaan ko talaga ang topic.”

“Sabi ng asawa ko, bakit paulit-ulit ‘yung sound? Chika ko, nag-i-edit ako. Hahahaha.”

“Panay ang bounce ng lato-lato.”

“Hirap na hirap ako sa steps pero kitang-kita ko talaga ang goal.”

“One thing is sure now, na kaya kitang panoorin 100 times.”

“Hindi ako sure kung saan ako titingin. Sa mukha ba kasi ang pogi, o sa gumagalaw-galaw na hito.”

“Nakakaadik itong panoorin.”

Well, ano nga ba? Kasi nga, si Inigo, bagamat naka-pants ng itim, na medyo maluwag, at dahil super kaldag nga, mababakas mo talaga ang bakat, ha!

Yes, super alog talaga ang ‘talong’ ni Inigo, na pinagpiyestahan talaga ang mga follower niya sa TikTok, ha!

‘Kaloka, basta may touch ng laswa, bentang-benta, ha! (Dondon Sermino)