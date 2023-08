Sonny Angara tiwalang papalag ang Gilas Pilipinas sa World Cup

NANINIWALA si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Chairman at Senador Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara na malapit nang maabot ng Philippine men’s basketball squad ang kanilang peak eksakto dalawang linggo bago ang pagsambulat ng 2023 FIBA World Cup sa Agosto 25.

“Looks like we may be hitting or approaching peak form at the right time. We will certainly need to harness all our potentials to succeed against a different level of competition this August,” pahayag ng kilalang basketball enthusiast at player din ng koponang Senate Sentinels sa UNTV Cup na si Angara.

Tinutukoy ni Angara ang pagdating sa bansa nitong Martes ni Filipino-American Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa NBA para maging bahagi na ng Gilas Pilipinas sa prestihiyosong world basketball competition.

Bukod kay Clarkson, nagreport na rin sa national team training nitong Miyerkoles si Kai Sotto, na ilang araw nagpagaling sa kanyang lower back pain na natamo sa mga mini camp sa Amerika hanggang sa paglalaro para sa Orlando Magic sa 2023 NBA Summer League.

Kasama ng Gilas sa Group A ang mga bansang Italy, Dominican Republic at Angola.

Bukod kina Clarkson at Sotto, sasandal din ang national squad kina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks, Jr. at CJ Perez. (Ferdz Delos Santos)