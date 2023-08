Rain or Shine dehins titiklop sa Jones Cup

HANDA na ang Rain Or Shine Elasto Painters ni coach Yeng Guiao para sa 42nd Williams Jones Cup.

Bumiyahe na nitong Biyernes pa-Taipei, Taiwan ang mga bataan ni Yeng sa two-time PBA champion ROS para sa 9-day tournament na magsisimula Agosto 12.

Tiyak na makikipagdikdikan ang koponang pag-aari nina Raymond Yu at Terry Que para sa asam na korona, na huling nasungkit ng import-laden Mighty Sports team noong 2019.

Tiwala si ROS Governor Atty. Mert Mondragon sa kakayahan ng E-Painters.

“We will be up against some very tough teams, taller and quicker, even national teams. We are not promising anything but I’m sure that our guys will not back down from a challenge and will fight to represent the PBA, and the country well,” sabi ni Mondragon.

Isasahog sa koponan sina Gilas Pilipinas big man Ange Kouame at American import Nick Evans kasama ang young core nina Rey Nambatac, Anton Asistio, Santi Santillan, Andrei Caracut, Gian Mamuyac at Shaun Ildefonso.

Maaasahan pa rin ang mga beteranong sina Gabe Norwood, Jewel Ponferrada at Beau Belga, maging sina Jhonard Clarito, Mac Belo, Nick Demusis at Mark Borboran.

Mamumuno sa delegasyon sina ROS alternate Governor Edison Oribina, Redmond Yu at Jireh Ibanez.

Unang sasabak ang Rain or Shine kontra host Chinese Taipei, ang Team A sa Agosto 12, at Team B kinabukasan.

Sunod nilang makakasagupa ang national team ng UAE sa Agosto 14, Qatar sa 15th at Iran sa 16th.

Makakaharap din ng Rain or Shine ang Korean Basketball League champion Anyang KGC sa Agosto 17.

Huling katapat ng Elasto Painters ang Japan U22 national team sa Agosto 19 at ang US NCAA UC Irvines sa 20th.

(Ferdz Delos Santos)