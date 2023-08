Pag-IBIG may cash loan sa nalalapit na pasukan

Inanunsiyo ng Pag-IBIG Fund na maaaring mangutang ng pera ang mga miyembro nila para sa anumang pangangailangan na may kaugnayan sa nalalapit na pasukan.

Nitong June 2023 ay umabot na umano sa 1,182,996 miyembro ang napautang nila, sa kabuuang P26.17 bilyon.

Sa nasabing halaga, 13.8% o P3.61 bil­yon ang napautang sa 134,140 miyembro para sa tuition at enrollment fees, at iba pang school-related na bayarin sa pamamagitan ng Pag-IBIG Multi-Purpose Loan.

“We at Pag-IBIG Fund recognize that many of our members rely on us for immediate financial assistance. This becomes more prevalent when school season begins. That is why we are always ready to assist our members,” lahad ni Secretary Jose Rizalino L. Acuzar, pinuno ng Department of Human Settlements and Urban Development at 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees.

Ang Pag-IBIG Multi-Purpose Loan ay abot-kaya at madaling ma-access na cash loan ng Pag-IBIG Fund, kung saan maaaring manghiram ang mga miyembro hanggang 80 porsiyento ng kabuuan nilang Pag-IBIG Regular Savings, na binubuo ng kanilang buwanang kontribusyon, mga kontribusyon ng kanilang employer at mga dividends earned.

Mabilis lamang umano ang proseso ng pag-utang, sa loob lang ng tatlong araw, kung saan ang cash loan ay matatanggap sa Pag-IBIG Loyalty Card Plus ng miyembrong nangutang.

Puwede itong bayaran sa loob ng 24 hanggang 36 na buwan, at may interest rate na 10.5 percent kada taon. Maliban sa mga school-related expenses, magagamit din ang Pag-IBIG Multi-Purpose Loan sa mga gastusing medikal, minor home improvement o kahit puhunan para sa maliliit na negosyo. (Issa Santiago)