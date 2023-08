P5.76T budget, tapos ng 5 linggo – Romualdez

Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na matatapos ng Kamara de Representatives ang panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024 sa loob ng limang linggo.

Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee (DBCC) nitong Huwebes, nagpasalamat din si Romualdez sa Department of Budget and Management (DBM) sa pagsusumite ng budget ng 20 araw na mas maaga sa itinakdang deadline ng Konstitusyon.

“Sisiguruhin natin na maipapasa natin ang 2024 general appropriations bill sa loob ng limang lingo lamang. Apat na linggo sa mga komite, at isang linggo sa plenaryo,” sabi ni Romualdez.

“I am confident that the House of Representatives will be able to deliberate and pass the nationa­l budget on time and transmit the same to the Senate. I can assure everyone that the House of Representatives will not take a break until and unless we have passed this very important legislation,” dagdag pa nito.

Nanawagan naman si Romualdez sa mga miyembro ng Kamara na makilahok sa deliberasyon, makinig, at irespeto ang pananaw ng iba, at bigyan ng pagkakataon ang minorya na ihayag ang kanilang mga pangamba. (Billy Begas)