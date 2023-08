Nadine bumida sa K-Pops news website

Nagulat ang fans ni Nadine Lustre nang mabasa nila sa isang kilalang K-Pop news website ang kanilang idol.

Feature kasi ang bagong kanta ni Nadine na ‘Overgrown’ sa K-Pop news website na AllKPop.

Ang nasabing kanta ay ang kanyang collaboration with WILD Entertainment after niyang umalis sa Careless Music na pinamamahalaan ng dati niyang boyfriend and love team partner na si James Reid.

Ang WILD Entertainment ay isang Singapore-based entertainment agency na tinatag noong 2020 ng Australian TikTok star na si Leonard Lim.

May mga opisina sa South Korea ang WILD Entertainment at ilan sa mga sikat na K-Pop idols na hinahawakan nila ay sina Seungyeon, Yubin ng Wonder Girls, at Sorn na isang Thai.

Sana nga tuloy-tuloy na ang pag-penetrate ni Nadine sa international scene dahil magaling siyang aktres at pang-international ang kanyang music.

Sa katunayan ay may 1 million streams na sa Spotify ang kanta niyang ‘Overgrown’ na tungkol sa kanyang challenges na na-overcome niya as a music artist and actress noong 20s pa siya.

Ang bongga lang ni Nadine dahil patuloy ang pag-ariba ng kanyang career, ha! (Byx Almacen)