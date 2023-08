Michael Lorenzen matikas bato sa Phillies home debut

PASABOG ang home debut ni Michael Lorenzen sa Philadelphia.

Matikas na kinamada ng 31-year-old right-hander ang no-hitter sa pangalawang start niya lang sa bagong team na kumuha sa kanya noong August 1.

Kinumpleto ni Lorenzen ang 14th no-hitter sa Phillies history nang ihatid ang team sa 7-0 win laban sa Washington Nationals nitong Miyerkoles.

Fifth pitcher lang sa Major League history at pangalawa sapol noong 1900 si Lorenzen na bumato ng no-hitter sa kanyang home debut sa bagong team.

Hindi na magkarinigan sa ingay ng 30,406 crowd sa Citizens Bank Farm nang lumabas ng dugout si Lorenzen at naglakad papuntang mound para umpisahan ang ninth inning.

“Just walking out of the dugout, hearing the fans go wild, it gave me the chills,” bulalas niya.

Tatlong out ang nakalipas, lalo nang naging wild sa Philly.

Ni-retire ni Lorenzen si Lane Thomas sa grounder para umpisahan ang ninth bago na-strike out si Joey Meneses. Sinara niya ang laro sa popout kay Dominic Smith. (Vladi Eduarte)