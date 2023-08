Sabi nila kung ang taong ginagawaan mo ng mabuti ay may ginagawaang kasamaan sa iyo, huwag mo itong hayaang baguhin ka, at patuloy kang gumawa ng mabuti. Sa teorya, tiyak ako na marami ang sasang-ayon dito sapagka’t ito ay kumakatawan sa prinsipyo ng halos lahat ng relihiyon. Ang tila hindi ko lamang maubos isipin ay kung bakit napakarami ng mga manloloko sa kapwa at talaga bang wala silang pinipiling mga sirkumtansya ng mga tao bago nila lokohin.

Sapagka’t alam ng kaibigan kong manggagamot na marami akong mga kailangan gamit pang-medikal, isinama niya ako sa isang viber group na nag-aalok ng mga ito. Nung kasagsagan ng pandemic, umorder ako ng mga COVID-19 test at naging maayos naman ang takbo ng aming transaksyon. Napa-deliver niya agad at tamang kalidad naman.

Kamakailan naghahanap ako ng pantapal sa sugat na mahirap hanapin. Tumakbo muli ako sa Viber group na nabanggit para tumaas ang tsansa kong meron at made-deliver agad. May rumesponde at sinabing meron sila at medyo mababa ng konti sa presyo ng mga kilalang tindahan at maidedeliver agad ng libre. Kaya umorder naman ako at kagyat na nagbayad ng GCash. Maya-maya, binalikan ako at sinabing hindi raw maaring libre ang delivery kasi walang kasabay sa destinasyon ko. Sinabi nila na dagdagan ko na lang ang inorder ko para mapa-deliver nila. Sa puntong iyon, naisip ko na na naloko na ako. At tama nga, pagkatapos kung humingi ng refund, hindi na sumagot. Naisip ko lang, pang-medikal na nga ang pangangailangan, nakuha pang sadyaing lokohin? Kasi sinalihan nila talaga ang viber group ng mga karamihan ay may-sakit.

Bagama’t hindi sapat na dahilan ang kahirapan, tila magkakaoon ka ng simpatiya kapag nawari mo sa sarili mo na kaya lamang niya nagawa ang kanyang panloloko ay dahil sa labis na kahirapan, kung saan kadalasan pa’y kinasasangkutan ng ibang miyembro ng pamilya na maaring may malubhang karamdaman, o may mga kapamilyang na gutom na gutom. Pero, para makuha mong manloko ng mga tao na maaring mas matindi ang pangangailangan kaysa sa’yo, ibang lebel na rin talaga kapag ganun.

Naalala ko rin ang isang tindahan sa Maynila na natimbog naman sa pagbubura at pagpapalit ng expiration date para maibenta pa ang mga ito. Bakit maiisip ng isang tao gawin ito samantalang nakasalalay ang kalusugan at kaligtasan ng mga kokonsumo nito?

Ang maaring isagot ko lamang dito ay sarili lang niya ang iniisip niya. Sigurado naman ako na malaki ang nagiging ganansya niya sa pagbebenta ng mga expired na delata at iba pang mga items. Ganito rin siguro ang maari kong ialok na tugon sa mga taong tumaya para sa ibang tao sa hangad na makatulong mapabuti ang kalagayan ng mga tinulungan, nguni’t sinusuklian ng panloloko. Ganun ba talaga kasama ang mga tao?

Sa tingin ko, hindi matatapos ang lokohan sa mundo. Ang natitira na lang na kailangan pakaisipan ay kung tama ba ang payo na maging mabuti ka pa rin. Kung patuloy tayong magiging mabuti, hindi ba binunuksan natin ang sarili natin sa mga oportunidad na maloko tayo ulit? Mayroon bang dapat hangganan? Kung naloko na nila tayo ng maraming beses, tama pa bang maging mabuti sa kanila?