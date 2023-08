Mga iskwater, biktima ng kalamidad prayoridad sa programang pabahay

Prayoridad ng pamahalaang lokal ng Navotas ang nasa 1,440 pamilya na walang mga sariling tahanan at mga biktima ng kalamidad tulad ng sunog, baha at iba pa sa itatayong 24 na tig-limang- palapag na programang pabahay sa lungsod.

Ibinida ni Mayor John Rey Tiangco na 1,440 pamilya ang mabibiyayaan sa 5.6 ektaryang pagtatayuan ng pabahay ng pamahalaang lungsod at National Housing Authority (NHA).

Pinangunahan nina Tiangco, NHA General Manager Joeben Tai at kinatawan ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ang ground breaking ceremony para sa kons­truksyon ng Navotas Homes-3 na matatagpuan sa Barangay Tanza.

“A number of Navoteño families still live in danger zones along the coast or waterways. That is why we give high priority to providing safe and quality homes,” aniTiangco.

“Although Navotas is small in terms of land area, we will continue to work, in partnership with NHA and DHSUD, to provide more housing options for our people,” dagdag nito. (Orly Barcala)