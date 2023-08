Mga empleyado ng gobyerno walang pay hike sa 2024

Nagsagawa ng noise barrage ang mga guro at iba pang empleyado ng gobyerno upang ipanawagan sa Kongreso na maglaan ng pondo para sa pagtataas ng sahod sa ilalim ng panukalang 2024 national budget.

Nagsagawa ng pro­testa ang mga militanteng grupo sa labas ng Kamara de Representantes sa Quezon City kasabay ng pagsisimula ng deliberasyon kaugnay ng panukalang P5.768 trilyong national budget para sa susunod na taon.

“It is disappointing that in the proposed budget for 2024, the Marcos Jr. administration has zero allocation for salary increases of all government employees. This year, the implementation of the Salary Standardization Law V will end and the government is supposed to include in its proposal the next round of increases,” sabi ni Vladimer Quetua, chairperson ng ACT.

Sinabi ni Quetua na napag-iwanan na ang sahod ng mga pampublikong guro ng ibang propesyon na kapantay ng mga ito.

Itinutulak ng ACT na itaas sa P50,000 ang entry-level pay ng mga guro sa pampublikong paaralan mula sa P33,000. (Billy Begas/Eralyn Prado)