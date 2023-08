Mas maraming motocross race asam ni Jasmin Jao

MAS maraming karera, mas maraming batang motocross rider ang uusbong.

“Biggest challenge talaga is training venue. Sa tulad ko na taga-Taytay malayo sa amin iyung mga venue, pinakamalapit sa amin iyung sa Montalban pero right now may mga inaayos pa. Maraming racetrack sa mga probinsiya,” pahayag ni Jasmin Jao, isa sa pinakaaabangang lady rider sa local motocross scene sa pagdalo nito sa lingguhang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) Usapang Sports Martes sa PSC Conference Hall.

“Saka po wala pa kaming National Championship, iyung mga racing na sinasalihan puro invitational, maybe this time magkaroon ng torneo na national scope para lahat ng mga rider maglaban-laban,” dagdag ni Jao, na kasama ang mga batang rider na magkapatid na Jaspher (19) at Bea Marcellana (17) mula sa Taal, Batangas; ang 20-anyos na si Francis ‘Quiko’ Johan Bautista, ang 13-anyos na si Nijel Torre at ang parehong 9-anyos na sina Rio Remolacio at Kylie De Leon.

Sa kabila nito, ayon sa anak ng motocross legend na si Jolet Jao, patuloy na umuusbong ang mga batang rider.

“Dahil sa pandemic, mahabang panahon din kaming nabakante, but nang simulan uli ang races, maraming mahuhusay na batang riders na ready to challenge and give motocross a new life,” aniya sa programa na itinataguyod ng Philippine Sports Commission, Behrouz Persian Cuisine at Pocari Sweat.

Ang magkapatid na Marcellana ang umaariba sa racetrack kung saan tinanghal na Rookie of the Year sa NAMSSA event ang incoming college student na si Jaspher, habang dalawang torneo sa Lemery at Masbate ang napagwagian ng Grade 12 student ng Lemery High School na si Bea.

“Naengganyo po ako dahil nagmo-motor iyung kuya ko, nasa harap lang naman ng bahay namin iyung racetrack kaya sabi ng father ko mag-try na rin ako. Kahit mahirap sa simula at nasusugatan sa training itinuloy ko po dahil masaya po kapag nagmo-motor,” pahayag ni Bea.

Lungkot din ang nararamdaman ni Kylie mula sa Caloocan sa tuwing masungit ang panahon.

“Kapag nasa bahay po kasi ako, nalulungkot lang ako, gusto kong mag-training, magmotor para maka-race. After every race may kendi pa ako mula sa organizer,” sambit ni Kylie na target na maungusan sa mga susunod na race ang karibal na si Remolacio.

Sa batang edad namang 13, hindi na mabilang ang mga torneo na napanalunan ni Torre.

Hinihikayat naman ni Quiko ang mga kapwa riders na huwag sumuko at ipagpatuloy ang paglalaro sakaling magtamo ng injury sa torneo.

“Ako, experience ko ang injury and right now nagpapagaling ako. Tuloy lang, magsanay, mag-theraphy at lumaban uli. Basta gusto mong mag-motor laban lang,” ayon kay Quicko.

(Ferdz Delos Santos)