Lola Kwentosera may TV show na

Ang bongga naman ni Lola Kwentosera dahil may sarili na itong TV show, ha!

Kung dati nga raw ay sa libro lang siya nakikita, o nalalaman ang kanyang mga kuwento, ngayon ay mapapanood na siya sa telebisyon.

“Sobrang thankful ako sa Jamsap, kasi nabigyan ako ng bagong opportunity tungkol sa ‘Utak Topak’. Tungkol sa buhay na pak na pak!

“May stigma kasi tayo ng mental health, lalo na ang salitang baliw. Ang purpose ng palabas naming ay basagin ang stigma na `yon.

“Ang mga tao, mga kabataan ngayon, madali tayong ma-offend, sa konting kibot lang, sensitive tayo. So, ang masasabi ko lang, we will offend you.

“So, gagawin nating topic ang mental health. Maganda ito na may espasyo tayo para sa utak kalusugan!” sabi ni Lola Kwentosera.

Pero saan nga ba mapapanood ang ‘Utak Topak?’

Well, may app nga ang Jampsap TV na pag-aari nina Jojo Flores at Maricar Medina. At nakipag-collab nga sila sa ES Transportations, na kung saan ay 24 hours ngang mapapanood ang mga palabas sa Jamsap TV.

“It’s like a moving ads, na mapapanood talaga nila sa mga bus namin ang mga palabas!” chika pa nila.

Anyway, pangako nga ni Jojo na kaya nilang tapatan ang mga programa ng GMA-7 at TV5.

“TV programming rin kasi ang style namin. Kung ano ang napapanood sa GMA at TV5, o ABS-CBN noon, ganun din sa amin. Data lang ang ginamit namin. Dire-diretso lang ang mga palabas namin! At hindi puwedeng ilipat! Imagine, halos lahat ng mapapanood sa mga bus na dumadaan sa Edsa, mga palabas namin,” sabi pa ni Jojo. (Dondon Sermino)