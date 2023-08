Kinalimutan birthday ng anak? Aljur tinalakan, sinumbatan sa lambingan kay AJ

Super flex sina Aljur Abrenica at AJ Raval ng camping date nila, ha!

Ang bongga, ang sweet na may pa-bonfire pa sila, habang lumalafang.

“Big Fish Bay Slave Lake,’ ang simpleng caption ni Aljur.

Pero ‘kaloka lang ang mga comment dahil sunog na sunog ang dalawa, ha! Super talak, lait ang mga netizen, at hindi talaga nila matanggap ang pagmamahalan nina Aljur at AJ.

“Pini-flex pa ‘yan, ha! Sanaol!”

“Hindi na nahiya sa mga anak niya, panay post ng pic na kasama si AJ.”

“Buti pa ‘yung kapatid niyang si Vin Abrenica matino.”

“Kumusta naman ang mga anak mo Aljur? Ano pakiramdam na nagsasaya ka na kasama ang ibang babae? Tapos birthday ng anak mo, na masaya rin sila na wala ka?”

“Dati todo deny kayong dalawa. Ngayon upload-upload pa kayo ng mga photo. Sa susunod kaya, baby na ang ia-upload niyo?”

“Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang dalawang ito?

“Mahiya ka naman Aljur. Kasal pa kayo ni Kylie Padilla, di ba?”

“Birthday ng anak mo, mas gusto mo pa kasama ang babaeng `yan!”

Anyway, may mga nakikiusap din na tigilan na sina Aljur at AJ. Sey nila, masaya na rin naman si Kylie sa bagong dyowa nito, ha!

“Mag-move on na kayo. Sina Kylie at Aljur nag-move on na nga, di ba?”

“Grabe kayo mag-comment, samantalang si Kylie masaya rin sa boyfriend niya. At please lang, hindi kabit si AJ dahil matagal nang wala sina Aljur at Kylie, no!”

“Bakit galit na galit kayo? Sa tingin niyo ba affected sila? Daig niyo pa ang mga tunay na Marites ng showbiz, ha!”

Well…