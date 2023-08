KD makikipagsabayan sa galing umarte ni Alexa

Halos sabay na nagbalik sa kani-kanilang broadcast channels sina KD Estrada at Alexa Ilacad.

“Long time no update! I forgot I had this. Haha. Taping today,” comeback message ni Alexa after 3 weeks na hindi nagbigay ng update sa kanyang broadcast channel.

Ang broadcast channel ang safe space ng mga personalities sa kanilang followers dahil hindi makaka-comment ang mga ito sa mga post at updates nila. So makakaiwas sa bashers ang mga personalities.

“Hello, guys!! It’s been a while, kamusta kayo? Nanonood ba kayo ng #PiraPirasongParaiso?” ang comeback message naman ni KD sa kanyang broadcast channel.

Napapanood si KD tuwing hapon sa teleseryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ kasama ang kanyang ka-love team na si Alexa.

Marami ang kinikilig sa mga eksena nila ni Alexa dahil cute ang role niya bilang Elon at nagpapabalanse ito sa intense na takbo ng istorya ng teleserye.

Pero may ilang mga netizen na hinahanapan siya ng intense scene kaya sa mga sumunod na message ni KD sa kanyang broadcast channel ay nagbigay siya ng mga update sa mga magiging eksena niya sa nasabing afternoon series.

“Thank you everyone for your support. ’Wag kayo mag-alala, may mga intense scenes din si Elon hahaha,” sey ni KD.

In all fairness naman kay KD, kahit baguhan ay ginagawa niya ang best niya para hindi madismaya ang kanyang followers.

So abang-abang lang at makikipagsabayan na si KD sa galing umarte ni Alexa, ha!

Bonggels!