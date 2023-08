Kayanin kaya ni Gabbi na panoorin? Khalil may mga eksenang lampungan kay Ashley

Malakas ang palakpakan at hiyawan sa gala night ng pelikulang ‘As If It’s True’ noong Tuesday night sạ Philippine International Convention Center, ha!

Ang The IdeaFirst Company nina Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana ang nag-produce ng pelikulang ‘yon for Cinemalaya 2023.

Lahat halos ng mga nakapanood ay nagsasabing isa ito sa pinaka-favorite nilang movie ng 19th Cinemalaya! Mahuhusay ang mga bida na sina Khalil Ramos at Ashley Ortega, na sinasabing may laban for best actor and best actress.

Maging ang direktor ng pelikula na si John Rogers ay bumilib sa kanyang lead stars, hindi raw umangal sina Khalil at Ashley sa mga mapangahas na eksenang pinagawa niya sa mga ito.

Marami nga sa mga nakapanood ang nagsasabing yummy si Khalil sa movie na ito na ilang beses nag-topless bukod pa sa intimate love scenes nila ni Ashley.

Biniro nga namin si Khalil na baka hindi kayaning panoorin ng girlfriend niyang si Gabbi Garcia ang mga daring scene niya with Ashley.

Natawa lang ang aktor at nagsabing nasa Japan daw si Gabbi kaya hindi nakapunta sa kanilang gala night, pero kung nandito lang daw ito sa bansa ay tiyak kasama niya itong nanood sa PICC.

So, pagdating sa kanilang mga career, nangangahulugan lang na supportive sila sa isa’t isa, ha!

Bongga!

Anyway, maraming makaka-relate na kabataan sa movie na ito na tungkol sa paggawa ng mga vlog at content for social media. Romantic Drama at may halong konting musical ang ‘As If It’s True’ na hinuhulaang potential winner ng Audience Choice Award.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)