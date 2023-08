NCRPO tatablahin cover-up sa Navotas teen slay

Sinimulan na kahapon ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang imbestigasyon laban sa anim na miyembro ng Navotas City Police Station na bumaril at pumatay sa isang 17-anyos na binatilyong inakala nilang suspek noong Agosto 2.

Ayon kay PNP-IAS Inspector General Alfegar Triambulo, inum­pisahan na nila kahapon ang imbestigasyon sa mga pulis na kinabibilangan ng isang police executive master sergeant, tatlong staff sergeant, isang patrolman at dalawang corporal.

Aniya, maglalabas sila ng rekomendasyon para sa approval ng National Capital Region Police Office (NCRPO) sa unang linggo ng Setyembre.

“The fact-finding investigation started on Aug. 10 and we have seven days pre-charge investigation. Then, 20 days summary hearing,” ani Triambulo.

Pagsusumitihin din nila aniya ng counter-affidavit ang anim na pulis-Navotas.

Samantala, tiniyak ni NCRPO director Brigadier General Melencio Nartartez Jr. na walang magiging cover-up sa imbestigasyon lalo pa at aminado ang mga pulis na pumalpak sila nang mapagkamalan nilang suspek ang biktimang si Jemboy Baltazar.

Sinabi ni Navotas police chief Col. Allan Umipig na nagsasagawa ng follow-up operation ang anim na pulis para sa isang insidente ng barilan na ikinasawi ni Cristelo Mahinay Maranan sa Barangay NBBS Kaunlaran bandang alas-2:45 nang madaling-araw nang maispatan nila si Baltazar at kaibigan nito sa bangka.

Sa tip na natanggap ng mga pulis, nagtatago sa bangka ang suspek na nakilala kalaunan na si Reynaldo Boliva na inakala nilang si Baltazar kaya pinagbabaril nila ito nang lumundag sa tubig.

Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at mukha ang biktima. (Orly Barcala)