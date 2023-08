Handler ng SB19 muntik kasuhan , ipa-deport sa US

Hindi lang New York at Washington DC fans ang nagrereklamo sa umano’y magaspang na pag-uugali ng mga handler ng P-pop band na SB19.

Inireklamo ng mga fans ang pang-aagaw ng kanilang cellphone ng mga handler ng SB19 sa kalagitnaan ng show sa Arlington ISB Performing arts sa Dallas Texas nakaraang July 22, 2023.

Kasong assault sana ang planong isampa ng isa sa mga inagawan ng cellphone na galit na galit sa umano’y walang modong pag-uugali ng mga handler ng SB19.

Bigla na lang daw silang nilapitan ng isa sa mga handler na nakiklalang si Kerstin at inagaw ang kanilang cellphone at pinatay ang recording ng walang palaam at saka inihagis sa kanyang hita ang kanyang cellphone.

Handa naman daw silang sumunod kung sinabi lang ng mga organizer na bawal ang cellphone recording at Facebook live sa loob ng concert.

Ayon sa mga biktima na si Lucky na isang professional Pinoy sa Texas na nakausap ng Abante News bureau sa Amerika.

“ I feel humiliated pakiramdam ko ang liit-liit ko,I feel shame and the handler violated my privacy, what she did to me is an assault muntik ko na siyang itawag sa 911 at ipa-deport.“

Mala-virus din daw ang naging pagtrato ng mga handler sa Volunteer Medical Team na nais lamang pangalagaan ang halos 30 katao na kasama sa SB19 ang pagtatatag world tour sa Dallas, Texas.

Isang 4 years old fans din daw na followers ng SB19 sa YouTube na nag-abang sa Hard 8 Barbecue restaurant ang na-disappoint ng pagbawalan ang magulang nito na makunan ng picture ang Pinoy pop band.

Sa Ilalim ng batas walang karapatan ang sino man na pagbawalan ang isang tao na kumuha ng picture at video sa pampublikong lugar dahil protektado ito ng konstitusyon ng Amerika.

Tanong ng mga fans pinapayagan ba nila ng SB19 members Felp, Stell, Justin, Pablo at Josh Cullen ang ganitong galawan ng kanilang handler o baka ganito lang talaga mag-operate ang bagong management ng P-pop Band na nagsisimulang makilala sa buong mundo?

Kasalukuyang nasa Toronto, Canada ang SB19 para sa pagsisimula ng kanilang concert doon na bahagi ng kanilang world tour.

Wala pa rin sagot ang bagong management ng SB19 kaugnay sa sangkatutak sa reklamo ng mga fans .(Dave Llavanes Jr.)