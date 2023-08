Grethcel Soltones, Angels babalikwas sa ‘All-Pinoy’

HINDI muna maipagtatanggol ng Petro Gazz Angels na pinagbibidahan ni three-time collegiate Most Valuable Player Grethcel Soltones ang kanilang korona sa Reinforced Conference kasunod ng pagpigil ng International Volleyball Federation (FIVB) ng kahilingan ng Premier Volleyball League na makakuha ng International Transfer Certificates upang makapaglaro ang mga foreign guest players.

Nasungkit ng Petro Gazz ang kanilang ikalawang Reinforced Conference title at pangalawa sa liga matapos ang magkasunod na panalo sa best-of-three finals laban sa Cignal HD Spikers sa pangunguna ni import Lindsey Vander-Weide na hinirang na Finals MVP at Best Foreign Guest Player.

Napurnada ang pananatili sa podium ng Petro Gazz nang tumapos lamang ito sa pinakamasamang pwesto sa liga sa ninth place para higitan ang sixth place finish noong 2022 edisyon, habang bumagsak mula sa runner-up sa 2023 All-Filipino nitong unang kumperensiya.

Nauna ng inihayag ni Sports Vision President Ricky Palou na magbabalik sa All-Filipino format ang liga na ipaparada ng 12-koponan kasunod ng matagumpay na pagtatapos ng Invitational Conference na nagbigay sa Japanese foreign guest team na Kurashiki Ablaze ng kampeonato kontra sa six-time conference champs na Creamline Cool Smashers noong nagdaang buwan.

Sa kabilang banda, tiwala si head coach Oliver Almadro, na kakatapik lamang bilang bagong chief tactician ng Colegio de San Juan de Letran Knights volleyball program, na makakabawi sila sa pagkamintis sa semifinals matapos maging finalists noong nagdaang torneo.

(Gerard Arce)