Geneva ipinagmalaki nephew na car racer

Ipinakilala ni Geneva Cruz sa entertainment press and bloggers ang kanyang pamangkin na si Rainy Cruz Medina na isang car racer.

Kahit ipinanganak at lumaki si Rainy sa San Francisco, California, proud niyang dinadala ang bandila ng Pilipinas sa kanyang mga laban.

“I really love the Philippines. I love coming here. It is here that I got my drivers license. I felt that it’s weird that I got my license here and I’ll be carrying the US flag,” sey niya.

Sinabi rin ni Rainy na maraming mga Pinoy sa Pilipinas ang sumusuporta sa kanya at, “I train here. My team is here. I’m just proud to carry the Philippine flag!”

Sa una nga raw ay hobby lang daw niya ang pagka-car racing na nagsimula noong 14 years old siya, pero ngayong taon ay nagdesisyon siyang maging professional car racer at sumali sa Tuason Racing Formula V1 Rave Challenge na ginanap sa Clark International Speedway noong June 9 at 10.

In all fairness, sa kanyang unang sabak ay tinanghal siyang overall champion sa AM class matapos siyang manguna sa kanyang first two races habang second placer naman siya sa 3rd race niya.

Sasabak siya muli ngayong taon para sa kanyang 2nd and 3rd leg sa darating na race season.

Gaya ng ibang racers, pangarap din niyang lumaban sa F1 Racing at maging 1st Filipino F1 Champion.

Open din si Rainy na sumabak sa showbiz dito sa Pilipinas lalo pa’t ang mga Cruz ay kilalang clan sa showbiz.

Maliban sa car racing, isa rin siyang talented musician, marunong siyang mag-play ng guitar, piano, bass, at drums.

So, good luck, Rainy! (Byx Almacen)