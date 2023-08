Garahe na naman! Jeremiah Gray ooperahan tuhod

POSIBLENG magarahe na naman si Jeremiah Gray, maaari pang buong 2023-2024 season na mawawala sa Ginebra.

Inabot ng nakakangilong ‘triple tear’ ang 26-year-old wingman, mukhang lumala ang dati na niyang ACL, MCL at PCL injuries sa kanang tuhod.

Sasailalim raw sa operasyon ang Fil-Am sa susunod na buwan.

Sa final game ng PBA On Tour noong July 30, humagibis sa fastbreak ang high leaper sa bukana lang ng third quarter kontra NLEX. Hindi na nakapag-take off si Gray, umalog ang tuhod.

No. 2 pick ng Terrafirma si Gray noong 2022 bago nai-trade sa Ginebra. Nagpapagaling pa siya noon sa ACL injury na nakuha naman sa PBA 3×3 habang naglalaro sa TNT.

Sa 2022-2023 Commissioner’s Cup na siya nakapaglaro sa Ginebra, unti-unting nakabalik at nakasalang ng 44 games. (Vladi Eduarte)