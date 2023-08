DENR chief sinupalpal si Villar! ‘Hindi ako papasindak sa Manila Bay reclamation’

Nanindigan si Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na hindi siya natatakot makabangga ang mga bigating tao at kanilang mga padrino sa ipinatigil na reclamation project sa Manila Bay.

Sa press briefing sa Malacañang nitong Huwebes, sinabi ng kalihim na maraming nakakakilala sa kanya na hindi siya basta masisindak kahit pa ng mga maiimpluwensiyang tao sa Pilipinas.

“I don’t know many of you but you can ask the people who do know me, I’m not easily scared,” wika ni Loyzaga.

Nitong Miyerkoles, isiniwalat ni Senador Cynthia Villar na umamin sa kanya si Loyzaga na takot daw siyang buweltahan ng mga taong sangkot sa proyekto.

“I talked to Secretary Loyzaga about this eh. Medyo takot siya kasi ang mga magre-reclaim mga influential sa Pilipinas. Natatakot siya being secretary,” paha­yag ni Villar sa pagdinig ng Senate committee on public works. “Sabi ko, huwag ka matakot. ‘Pag mali, mali. Kung tama, tama.”

Nilinaw naman ni Loyzada na lahat ng 22 reclamation projects sa Manila Bay ang suspendido at isasailalim sa review ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), taliwas sa sinabi ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na may isang pinahintulutan.

“Actually, upon clari­fication with the president, all are under review. The declaration is really that all of these projects are suspended at this point,” ani Loyzaga.

May kopya na aniya ang DENR sa suspension order at sa sandaling mapatunayang hindi sumunod sa patakaran at panuntunan ang sangkot sa reclamation projects ay sususpendihin ang kanilang Environment Compliance Certificates (ECCs).

Binigyang-diin ng kalihim na ang mga reclamation project ay hindi nangyari o naaprubahan sa kanyang pangangasiwa kundi ito ay pinahintulutan ng Philippine Reclamation Authority (PRA) noong panahon ng Duterte administration. (Aileen Taliping/Prince Golez)