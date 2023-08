Dating senador kasado sa 2025, iiwanan mga dilawan

Sa kagustuhang makabalik sa Senado, nagbabalak ang isang dating senador na muling tumakbo sa 2025 senatorial elections pero hindi sa kasalukuyan niyang partido kundi sa grupo ng mortal na kaaway ng kanilang pamilya.

Sa impormasyon na nakarating kay Mang Teban, kinausap na raw ng ex-senator ang isang opis­yal ng gobyerno na magsisilbi niyang tulay sa li­derato ng partido ng kasalukuyan administrasyon.

Ayaw na raw kasing sumama ng dating senador sa bubuuhing senatorial line up ng kanyang dilawang partido dahil sa hindi naman winnable ang mga makakasama niyang senatorial aspirants sa grupo. In short, ayaw niyang makasama ang mga loser.

Mukhang nagsawa na sa kalalaro ng ML itong ating bida kaya gusto niyang makabalik sa Senado. Feeling ng ating bida, hindi naman nakakain ang pride kung mag-oober da bakod ito.

Tutal, hindi rin naman daw niya kasundo ang mga lider ng dati niyang partido bukod sa wala rin namang pondo o ‘di kaya’y mahihirapan ding makahanap ng ‘baka’ ang kanilang organisayon pagsapit ng halalan.

Ilang kaibigan pa lamang ng dating senador ang sinasabihan nito sa kanyang plano at wala pang alam ang kanilang angkan. Takot kasi siyang ipaalam ito nang maaga dahil hindi lang siya maboldyak, baka isumpa siya ng mga ito kapag tumalon siya sa kuta ng partido ng mortal na kaaway ng kanilang angkan.

Ayaw naman umanong tumakbo sa lokal ang dating mambabatas na ito dahil sigurado olats din ito hindi tulad sa pagka-senador na may pag-asa siyang makalusot lalo na kung aanib siya sa partido ng kasalukuyang administrasyon.

Clue. Ang ex-senator na gustong mag-ober da bakod sa kampo ng mga pulahan ay may letrang A sa kanyang pangalan. as in “angas”.