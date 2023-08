Corporal bulagta, 2 pa sugatan sa mga terorista

Nasawi ang isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) habang sugatan ang dalawang iba pa sa naganap na engkuwentro sa pagitan ng mga kasapi ng News People’s Army (NPA) sa Calatrava, Negros Occidental noong Miyerkoles.

Dead on the spot matapos magtamo ng mga tama ng bala sa katawan si Police Corporal Jayme Nuñez, 34, habang sugatan naman sina Police Captain Jesus Alba, deputy chief of police ng Calatrava Municipal Police Station (MPS) at Corporal Dennis Nasis.

Sa ulat ng Negros Occidental Police Provincial Office (PPO), nangyari ang bakbakan ng dalawang grupo sa Sitio Icogan, Barangay Minapasok ng nasabing bayan bandang alas-9:40 nang umaga.

Magsisilbi sana ng warrant of arrest ang grupo ng Calatrava MPS kasama ang iba pang unit ng pulisya at militar laban sa mga lider ng NPA na sina Darry Dayawan at Charity Amacan dahil sa kasong murder.

Gayunman, pagsapit sa lugar ay agad silang sinalubong ng bala ng teroristang grupo dahilan upang gumanti ng putok ang tropa ng pamahalaan na nagresulta sa pagkasawi ni Nuñez at pagkasugat nina Alba at Nasis.

Patuloy ang hot pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa mga tumakas na suspek. (Edwin Balasa)