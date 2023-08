Buhay nobelista!

Masayang makipag-reconnect sa mga dating kaibigan at kaklase. Maraming kwento at hindi natatapos ang kumustahan.

Isa si Ernie Bueno, ‘Kuya Ernz’ sa mga college classmates ko sa Far Eastern University na hindi naputol ang komunikasyon sa nakalipas na halos 36-taon. Ang layo na ng narating niya sa larangan ng pagsusulat. Nakakabilib dahil maihahalintulad natin ang kanyang pagmemekaniko sa pagsusulat.

Kagaya ng paggawa ng istorya, binubuo ito ng iba’t ibang elemento kagaya nalang ng isang kotse na gawa rin sa iba’t ibang piyesa. Kapag nabuo at napagsama mo ito nang maayos, tiyak na magiging maganda ang takbo nito maski ng isang kwento. Narito ang kanyang kwento.

Graduating ako noon sa college nang una akong makapagsulat sa TV. Nakakatuwa. Hindi pa man tapos, may income na agad ako. Doon ko na kinuha ang pambayad ko sa last payment ng tuition fee, pati na sa diploma at kung anu-ano pa. May sobra pa. Kaya naisip ko, puwede na. Iyon na ang ginawa kong source of income hanggang sa magkaroon ako ng sariling pamilya.

Pero dahil hindi ka daw maituturing na isang ganap na writer kung isa lang ang kaya mong isulat, teleplay, kaya nag-evolve ako. Sinubukan ko ang iba. Nobela, tagalog romance pocketbook. Ito ang patok noon, at palibhasa iilan pa lang kami sa industriya, kaliwa’t kanan ang imbitasyon namin mula sa iba’t ibang publisher.

Masaya ang buhay sa mundo ng nobela. Hindi ka nakakulong sa kahon, walang limitasyon ang imahinasyon, mas malaki ang kita kesa telebisyon. Oo, malayo ang diperensiya. Mali ang akala ng iba na walang pera sa pagsusulat. Lalo na nang matuto na akong magsulat ng short story, komiks, feature article, tula, balita, at kung anu-ano pa. Barya ang bayad sa mga huling nabanggit pero dagdag income pa din na maituturing. Dagdag panggastos sa bahay, ilaw, tubig, telepono, dagdag budget sa luho.

Totoo, kaya mong mabuhay nang maluho sa pagsusulat. Lalo na pag nagkasabay-sabay ang bayad. Ang siste nga lang, di mo alam kung kailan ka makakasingil. Walang kasiguruhan sa petsa. Hindi tulad ng empleyado o anumang uri ng manggagawa na tuwing kinsenas at katapusan tiyak na may maiuuwing pera sa pamilya. Kahit di kalakihan ang suweldo atleast may sigurado silang huhugutin pagdating ng mga bayarin. Lalo na sa tuition ng mga bata.

Dilemma.

Ang hirap magdesisyon. Para kang nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Marami kasi ang pumipigil, tumututol, sayang daw ang talento. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon.

Pero kailangan kong mamili. Fame and glory o kasiguruhan sa kinabukasan ng mga anak ko.

Sa huli, isinakripisyo ko ang aking sarili. Namasukan ako sa family business namin, auto repair shop. Paper works, trabaho kong ayusin, kumpletuhin ang lahat ng mga dokumentong kailangan para sa car accident insurance claim.

Hindi masaya. Routine. Boring.

Kaya pag wala na ko ginagawa, lumalabas ako ng opisina para makipagkuwentuhan sa mga latero, pintor, at mekaniko. Tumutulong din ako pag kailangan. Kaya katagalan, natuto na rin akong magmekaniko.

Doon ako nalibang, sa pagmemekaniko. Focus kasi ang isip ko sa problema ng makina, o sira ng anumang parte ng sasakyan. Kahit saglit ay nakakalimutan ko ang tawag ng tiklado, ang himig ng musikang dulot nito.

Hindi kasi ganoon kadaling kalimutan ang lahat. Hindi ganoon kadali tanggapin ang isinakripisyo ko. Lalo na kapag nakatagpo ka ng costumer na mababa ang tingin sa tulad namin na madumi ang damit, amoy krudo, barya ang laman ng bulsa.

Masakit. Makirot. Mahirap lunukin ang discrimination. Lalo na pag laging ganoon ang sitwasyon sa mahabang panahon. Pero wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko noon. Dahil sa dumi ng kuko ay napagtapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko.

Maayos na ang buhay nila ngayon. May kanya-kanya na silang pamilya. May bonus pang apo.

Pero dahil may tungkod na ako ngayon, nilamon na ng panahon ang kabataan ko, hirap na ko sa mabigat na gawain, hinikayat ako ng mga anak ko na tumigil na sa trabaho. Nangakong susuportahan na lang nila kaming mag-asawa.

Tumutol ako, hindi yon kasama sa pangarap ko. Hindi ko sila itinaguyod para maging pabigat sa pagtanda ko. Dito ko naisipan balikan ang talagang gusto ko. Ang pagsusulat.

Pero hindi pala ganoon kadali bumalik. Marami nang pagbabago, malayo sa alam ko, nangangapa tuloy ako para makasabay lang sa agos. Buti na lang hindi madamot ang tadhana. Binigyan niya ko ng pangalawang pagkakataon. Sa ebook.

Sa ngayon ay may nobela akong puwedeng basahin sa dalawang online platform.

https://www.goodnovel.com/book_info/21000011882/Romance/Slow-Dance-Beneath-The-Stars

https://www.booklat.com.ph/Story/Info/19643/Slow-Dance-Beneath-The-Stars

TATAY KO MEKANIKO

Laging madumi kuko

Amoy krudo

Pero lab ko

Sa iskul tinutukso ako

Baon ko daw turnilyo

Ang sagot ko naman ay ito

Mabuting tao tatay ko

Minsan tuloy inisip ko

Sana iba kanyang trabaho

Yung maipagmamalaki ko

Para matapos na tukso

Kaso nabungi tatay ko

Lalo tuloy umulan ang tukso

Pera kasing pampagawa nya ng pustiso

Ibinili ko ng libro

Kaya ng makatapos ako ng kolehiyo

Napaiyak ako

Naisip lahat ng kanyang sakripisyo

Para sa kinabukasan ko

Tatay ko mekaniko

Laging madumi ang kuko

Amoy krudo

Pero lab ko

(By: Ernie Bueno, 2020)