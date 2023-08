Bigyan ng pangmatagalang aksyon at solusyon ang problema ng baha

Nitong nakaraang linggo, dama ng ating bansa ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Egay, kung saan maraming probinsya ang nakaranas ng matinding pagbaha. Ang suliraning ito ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng masusing pag-aaral at aksyon upang maisaayos ang flood control strategies sa ating bansa. Sa likod ng mga hamong ito, patuloy tayo sa paghahanap ng mga karampatang solusyon para sa matagal nang problemang ito.

Nitong August 9, sa isang public hearing na isinagawa ng Committee of Public Works sa Senado, nagbigay tayo ng manifestation at humingi sa Department of Public Works and Highways ng kanilang accomplishment report sa ilang bilyong flood control projects na napondohan mula pa sa panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, pati na rin kung ano ba talaga ang kanilang flood control master plan at paano ba ang prioritization nito sa iba’t ibang lokasyon sa bansa.

Layunin dapat na i-assess at isaayos ng DPWH ang kanilang flood control projects sa pamamagitan ng pagbibigay ng prayoridad sa mga lugar na prone talaga sa pagbaha, gaya ng Pampanga at Bulacan.

Nais ko ring bigyang-diin ang kahalagahan ng paglilinis ng mga kanal, declogging, at epektibong pagpapatupad ng ating developmental plan sa tulong ng mga ahensyang may mandato rito at ng mga lokal na pamahalaan.

Malaking abala ang pagbaha para sa ating mga kababayan at malaki rin ang pinsalang dulot nito sa mga ari-arian at kabuhayan nila. Higit sa lahat, inilalagay nito sa alanganin ang buhay ng mga tao, kaya naman nararapat lamang na masolusyunan ito sa lalong madaling panahon.

Samantala, nitong nakaraang mga araw, nakarating ang aking opisina sa mga lugar na apektado ng bagyo at pagbaha, kabilang ang Pampanga, La Union, Bulacan, Cagayan, Ilocos Norte, at Ilocos Sur upang mamahagi ng food packs. Sa kabuuan, hindi bababa sa 17,450 food packs ang ating naipamigay sa mga sinalanta ng bagyo.

Nakapamahagi tayo ng kabuuang 4,000 food packs sa iba’t ibang bayan sa Pampanga. Nagbigay rin tayo ng tulong sa 500 benepisyaryo sa Bauang, La Union; at 700 sa Calumpit, Bulacan. Sa Cagayan, nakapaghatid tayo ng food packs para sa 6,000 biktima ng bagyo sa mga bayan ng Abulog, Allapacan, Aparri, Ballesteros, Calayan, Claveria, Gonzaga, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Praxedes, at Santa Teresita.

Sa Ilocos Norte, namahagi tayo ng 1,500 food packs sa mga bayan ng Marcos at Pasuquin, at sa Laoag City. Nasa 3,450 food packs naman ang naipamigay natin sa buong Ilocos Sur, na naipamahagi rin natin sa Vigan City, Caoayan, at 250 sa Santo Domingo. Sa pagbisita ng aking opisina sa Ilocos Norte at ilang bayan sa Ilocos Sur, naroon din ang Department of Social Welfare and Development para mamahagi ng karagdagang ayuda sa mga kuwalipikadong benepisyaryo.

Samantala, maliban sa mga nasalanta ng bagyo at pagbaha, tumulong din ang aking opisina sa ibang Pilipinong nangangailangan sa mga panahong ito.

Kahapon, August 9, dumalo tayo sa 14th Commencement Ceremony ng Dalubhasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag sa Bulacan bilang speaker. Nagbigay rin tayo ng tokens sa mga nagtapos bilang magna cum laude at cum laude upang saluduhan ang kanilang tagumpay.

Sa Batangas, namahagi tayo ng assistance sa 336 na estudyante sa Santa Teresita, at sa 500 mahihirap na residente ng San Pascual.

Noong August 8, sa tulong ng local government ng Cavite City, umalalay tayo sa 158 mahihirap na residente. Sa San Fernando City, Pampanga, 20 na nasunugan ang ating tinulungan.

Sa Parañaque City, naghandog tayo ng karagdagang tulong sa 58 benepisyaryo ng Emergency Housing Assistance Program (EHAP) mula sa National Housing Authority. Itinaguyod natin ang programang EHAP noon at patuloy ko itong sinusuportahan ngayon upang matulungan ang mga biktima ng sunog na makabili ng materyales para sa bahay tulad ng yero, pako, semento, at iba pang kagamitan.

Nitong Lunes, dumalo tayo sa flag raising ceremony sa Pasay City kasama sina Congressman Antonino Calixto, Mayor Emi Calixto-Rubiano, at Vice Mayor Ding del Rosario, at mga konsehal at department heads ng lungsod. Ipinagdiwang din namin ang kaarawan ni Mayor Emi at ng kanilang Urban Development and Housing Office (UDHO) Head Ian Vendivel. Personal din tayong nagkaloob ng tulong sa 2,000 na TODA members ng lungsod.

Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, pinaunlakan naman natin ang paanyaya ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr. at dumalo tayo sa “Konsyerto sa Palasyo” bilang pagpupugay sa ating mga atletang Pilipino sa Malacañang noong August 6.

Nagtungo tayo sa Cotabato City noong August 5 at sinaksihan ang blessing at ribbon cutting ceremonies ng dalawang palapag na Malasakit Center Building doon kasama sina Congresswoman Bai Dimple Mastura, Maguindanao del Norte Governor Abdulraof Macacua, Cotabato City Mayor Mohammad Ali “Bruce” dela Cruz Matabalao, Matanog Mayor Zohria Bansil-Guro, at Sultan Kudarat Vice Mayor Shameem Mastura. Mayroong 647 na mga pasyente at 2,535 medical frontliners din ang ating natulungan. Nagbigay rin ng hiwalay na financial assistance ang DSWD sa mga kwalipikadong pasyente.

Sinaksihan din natin ang pagbubukas ng bagong Super Health Center sa Libungan, North Cotabato. Tayo rin ang nagbukas at nagbigay ng talumpati sa inter-barangay championship game bilang bahagi ng 62nd Founding Anniversary at 8th Katambolit Festival sa naturang bayan, sa paanyaya ni Mayor Angel Rose Cuan. Personal din tayong namahagi ng tulong sa 1,000 mahihirap na residente ng Libungan.

Nagtungo rin tayo sa Midsayap at sinaksihan ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center doon. Pagkatapos, nagkaloob tayo ng tulong sa 1,000 mahihirap na residente sa lugar, kasama ang tanggapan ni Mayor Rolando Sacdalan. Nakasama rin natin sina Congresswoman Samantha Santos, Vice Governor Efren Piñol, at iba pang opisyal sa naturang relief activity. Nagpapasalamat din tayo sa suporta ng lokal na pamahalaan ng North Cotabato sa pamumuno ni Governor Lala Taliño-Mendoza.

Sa kabila ng mga sakuna at iba pang suliranin na nakakaapekto sa ating mga kababayan, hangad natin na hindi lamang tayo magsilbing tagapaghatid ng relief at suporta, kundi katuwang nila sa pagbangon at pagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa mga problema tulad ng pagbaha. Proteksyunan natin ang buhay ng bawat Pilipino. At bilang mga lingkod bayan, dapat din na mas isaayos ang serbisyo na dapat makuha ng mga tao mula sa gobyerno.