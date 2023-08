Big-time tulak tiklo sa P14M ‘tobats’

Nalambat ng mga awtoridad ang umano’y big-time tulak na miyembro ng isang drug group kasunod ng pagkakakumpiska rito ng mahigit sa P14 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa buy-bust operation sa Bacolod City kahapon nang umaga.

Sa ulat, high value target at miyembro ng Caunda drug group na nagpapakalat umano ng ilegal na droga sa Negros Occidental at iba pang lalawigan ang suspek na si Michael Frias, 45, alyas ‘Toto’ at ‘Tata Gonzales’, residente ng Purok Pablo Torre sa Barangay Vista Alegre sa lungsod.

Ikinasa ang buy-ust operation sa nasabing lugar bandang alas-6:49 nang umaga kung saan nakuha rito ang mahigit dalawang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P14.38 milyon.

Isinasailalim na sa tactical interrogation ang suspek para malaman ang source at mga kasama nito sa pagtutulak ng ilegal na droga. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Samantala, pinuri ni Bacolod City Police Office Director P/Col. Noel Aliño ang kanilang hanay, partikular ang operating unit sa matagumpay na operasyon.