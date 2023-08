Barangay kagawad, 14 pa timbog sa drug bust

Arestado ang 15 katao kabilang ang isang incumbent barangay kagawad na umano’y mga tulak ng ilegal na droga matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur noong Miyerkoles.

Kinilala ni PDEA- Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Min­danao (BARMM) Director Christian Frivaldo ang isa sa mga nadakip na suspek na si Arcus Dingdong Banto, kagawad ng Barangay Upper Siling sa bayan ng Buluan, na siyang target ng operasyon.

Kabilag din sa mga naaresto sina Sakar Gandal Lumambas, Francisco Terona Villarmente, Jr., Edgar Quijance Abubo, Choi Bituanan Gumama, Rashid Deliyuden Uga, George Umpa Manalo, Abdultan Akmad Salibo, Sahier Ayob Macungay, Nasrudin Kasim Mangako, Acob Gandal Lumambas, Maljohamie Malaguianon Magon, Allan Hamid Udtig Sandigan, Garry Kido Manambuay at Morsid Sultan Salendab.

Sa ulat, isang buy-bust operation ang isinagawa ng PDEA-BARMM, kasama ang ilang unit ng pulisya bandang alas-11:00 nang umaga sa Barangay Kabuling sa bayan ng Pandag.

Hindi na nakapalag ang mga suspek nang palibutan sila ng mga awtoridad at masamsam sa kanilang pag-iingat ang nasa 10 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P68,000, 10 pang sachet ng umano’y shabu na tinutukoy pa ang halaga, P500 buy-bust money gayundin ang boodle money, mga drug paraphernalia at anim na motorsiklo na ginagamit ng grupo sa kanilang pagbebenta ng ilegal na droga.

Ayon pa kay Frivaldo, ang grupo ang nagpapa­kalat ng droga sa Pandag at mga karatig-bayan.

Nasa kustodiya na ng PDEA BARMM ang mga suspek at nakatakdang sampahan ng kasong pag­labag sa Republic act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)