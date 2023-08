Anta 4X4 didribol uli

AARANGKADA muli ang Anta 4X4 sa darating na Linggo na gaganapin sa Adamson University at sasalihan ng iba’t ibang eskwelahan at club teams.

Ito ay kakaibang liga na ang maglalaro ay apat na players at whole court ang aksiyon.

Pinamumunuan ng mga beteranong coach na sina Jay Salvador at Cris Bautista na may hawak din ng lumalaking ligang Ballout Hoops.

Maraming lumahok noong nakaraang conference na umabot sa mahigit na 20 teams kaya ngayong susunod na leg ay siguradong mas hihigit pa ang sasali sa kakaibang liga na ito na ang modelo ay si NBA superstar Klay Thompson at grupo narin nila ang hahawak sa PSL tournament sa mga susunod na araw.

***

Patuloy pa rin ang tryout ng Keanzel Basketball 18U Baskeball team kung saan tutungo sila sa Indonesia para makipaglaban sa iba’t ibang club team sa Southeast Asia.

Ginagawa ang tryout tuwing Lunes at Biyernes, 12 noon, pwedeng tumawag sa numerong 0906-466006 at hanapin si coach Dale upang mag-inquire sa mga kailngan para makapasok sa team at mga venue.

Binabati ko ang team ng Junior MPBL Mandaluyong Microsmith 18U,16U at 14U na patuloy ang magandang ipinapakita sa torneo kung saan ay nasa taas ang kanilang mga standing.

Binabati ko din ang mga bagong manlalaro ng AMA varsity na nakapasa sa entrance exam at makikita sa una nilang liga sa ANTA 4×4 at sa darating na NAASCU na liga ngayong taon sa juniors at seniors.