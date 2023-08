Alex Eala mainit opening round sa ‘W25K Roehampton GB Pro’

ITINALA ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang kambal na panalo Miyerkoles, Agosto 9, upang umabante sa susunod na round na singles at doubles sa ginaganap na W25K Roehampton GB Pro Series sa Great Britain.

Binalewala ng 18-anyos na Globe Ambassador at graduate ng Rafa Nadal Academy ang sikip ng mga laro nito sa pagsisimula sa Great Britain pro series sa pagwawagi sa kanyang mga laban sa loob lamang ng isang araw.

“Great start to my first tournament in the UK this year!,” post ni Eala matapos nitong talunin ang ang 22-anyos na qualifier na si Gabriella Da Silva Fick ng Australia, 6-3, 6-4, upang lampasan ang opening round ng singles competition.

Ilang oras lamang ang lumipas, bumalik si Eala sa court sa The National Tennis Center sa Roehampton para sa doubles action at nakipagtulungan kay Destanee Alava ng Australia para talunin sina Julie Belgraver ng France at Ella McDonald ng Great Britain, 7-5, 6-2.

(Lito Oredo)