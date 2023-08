World Bank niresbakan anti-gay law sa Uganda

Bigo ang Uganda na makautang uli sa World Bank (WB) bunsod ng kontrobersiyal nitong batas na tumuturing sa same-sex union bilang gawaing kriminal.

“Uganda’s Anti-Homosexuality Act fundamentally contradicts the World Bank Group’s values. No new public financing would be presented to the bank’s board of directors for approval for the time being,” ayon sa pahayag ng WB.

Nauna na ring kinondena ng mga human rights organization at mga miyembro ng US Congress ang Anti-Homosexuality Act of 2023 ng Uganda na anila ay pinakamalupit na batas na pinagtibay sa buong mundo.

“Our goal is to protect sexual and gender minorities from discrimination and exclusion in the projects we finance,” dagdag ng organisasyon.

Hinirit ng mayorya ng mga miyembro ng US Congress kay WB President Ajay Banga noong naka­raang buwan na suspendihin ang pagpapautang sa Uganda hanggang hindi nito pinapawalang-bisa ang nasabing batas.