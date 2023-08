Villar inokray MMDA sa pumping station

Nairita si Senadora Cynthia Villar matapos igiit ng Metropolitan Manila Development Autho­rity (MMDA) na wala silang pumping station sa Las Piñas-Parañaque River na tinutukoy ng senadora.

“We are not operating pump station in Las Piñas-Parañaque River,” pahayag ni MMDA Chairman Atty. Romando Artes, sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works and Highways (DPWH).

Tila naiis naman si Villar sa sagot ni Artes at sinabing, “Ano akala n’yo naloloka! bakit ayaw n’yo aminin? ano ako nag-i-imagine?”

Nagbiro naman si Senador Ramon “Bong” Revilla Jr., chairman ng komite, at sinabing, “Baka kay Ninong Manny [Villar].”

Sabi naman ni Artes, “I did not say you are imagining. Wala kaming ino-operate”.

Sa huli, sinabi ni Villar na mas mabuting ipatanggal na lang ang mga pumping station sa Las Piñas-Parañaque River at siya na lang umano ang maglilinis ng ilog para hindi magbaha roon.

“Patanggal na ‘yon. Ako na maglilinis ng river. Dami reklamo ng homeowners, wala daw ako ginagawa,” sabi ni Villar. (Dindo Matining)