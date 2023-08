TVJ inaabangan sa CinePanalo Film Festival

Mapagbigyan kaya ang hiling ng marami na mapanood sa CinePanalo Film Festival sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon?

Yes, wish nga ng marami na sana ay magkaroon ng pelikula ang TVJ sa CinePanalo na inorganisa ng Puregold.

Marami nga kasi ang natuwa na noong lumipat ng channel ang TVJ, mula sa GMA-7 ay napunta sa TV5, hindi sila iniwan nito. Naiyak nga ang tatlo, lalo na sina Vic at Joey, sa pagmamahal na binigay sa kanila ng Puregold.

“Ang TVJ at ang Puregold, malalim talaga ang samahan, ang pagkakaibigan nila. Si Joey mismo ang nagsabi na nangumusta agad ang may-ari sa kanila after ng mga nangyari.

“Puregold has been a very loyal company. Napakasarap nilang katrabaho.

“At yes, marami nga ang nagwi-wish na magkaroon ng movie ang TVJ sa CinePanalo Film Festival. Sana nga mapagbigyan, lalo na at free naman talaga na sumali ang mga mainstream directors, stars sa CinePanalo Film Festival.

“Actually, nakakatuwa talaga, dahil ang mga tao ramdam mong mahal nila ang TVJ, at noong nakita nila na hindi talaga iniwan ng Puregold ang TVJ, mas lalo nilang naramdaman na pamilya talaga nila sila.

“Noong naglabas nga kami ng story about Tito Sen as endorser, nakakatuwa ang mga reaction nila, na alam na alam nilang nakakita ng pamilya ang TVJ at ang mga consumer kay Aling Puring.

“Very positive ang impact ng TVJ!” sabi ng isang representative ng Puregold.

Sa mga gustong sumali sa CinePanalo Film Festival, limang pelikula (full length) ang mapalad na mabibigyan ng P2.5M para maging budget sa pelikulang gagawin.

May pagkakataon din ang mga estudyante na sumali sa CinePanalo Film Festival para naman sa short film category, na bonggang-bongga rin ang budget, ha!

Sa full length, puwedeng-puwedeng sumali nga ang mga bigating direktor, artista, kaya again, ang wish ng mga fan, sana ay magkaroon ng entry ang TVJ, ha!

Sa March 2024 gaganapin ang CinePanalo, at bongga rin ang magiging awards night nila, ha! (Dondon Sermino)