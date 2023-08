Tapang ang kailangan

Napakahalay ng ginawang aksyon ng Coast Guard ng Tsina sa pagsabog ng tubig gamit ang kanilang water cannon sa isang barko ng Pilipinas na nagdadala ng suplay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Isang malinaw na paglabag ito sa batas internasyonal. Ang pagsusumikap ng Tsina na hadlangan at pigilan ang mga barkong Pilipino na nagdadala ng suplay sa Ayungin Shoal ay waring pagtanggi pa rin sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa rehiyon, at binasura ang teorya ng “nine dash line” na ipinagpipilitin ng Tsina.

Hindi matatawaran ang ipinakitang tapang ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (DFA) at ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) sa pangyayaring ito. Mahalaga na ito ay magpatuloy upang mas mapanindigan ang ating mga karapatan. Kagila-gilalas na kinokontra ng mga bansa, kasama na ang Pilipinas, ang mga posisyon ng Tsina sa West Philippine Sea.

Tinutukoy ng DFA ang ilang mga internasyonal na doktrina upang patunayan na malalabag ang mga hakbang ng Tsina. Sa ilalim ng UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea), 2016 South China Sea Arbitration Award, 1972 COLREGS (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), at 2002 ASEAN-China DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea), maipapamalas natin na mayroon tayong legal na batayan sa mga aktibidad natin sa Ayungin Shoal.

Ang patuloy na pagtanggi ng Tsina sa mga desisyon ng internasyonal na hukuman ay nagpapakita ng kanilang paglapastangan sa batas at soberanya ng ibang mga bansa. Ito’y hindi lamang ukol sa Pilipinas, kundi sa buong komunidad ng mga bansa sa rehiyon. Kaya naman nararapat lamang ang hakbang na ito ng DFA at AFP na pumiglas laban sa kanilang agresibong hakbang.

Ang malakas na posisyon na ito ay dapat pang palakasin ng pamahalaan, at kinakailangan din nating makakuha ng suporta mula sa ating mga kaalyadong bansa. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na tayo’y magkaisa, lalo na’t malinaw na hindi umubra ang dating polisiya ng pagpapahina at pagsasantabi sa interes ng Pilipinas na pinatupad ng nakaraang administrasyon.

Ang pagsusumikap na ito ng DFA at AFP ay isang pag-asa para sa lahat ng Pilipino. Napakahalaga na itaguyod natin ang ating mga karapatan, at ang pagtindig na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin para sa mga darating pang henerasyon. Kailangan nating patunayan na hindi tayo papaapekto sa bawat pag-aagrabyado ng Tsina, at tayo’y may kakayahan na ipagtanggol ang ating teritoryo at soberanya.